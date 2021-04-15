За перевозку 18 тонн наркотиков украинских моряков задержали в Испании. Фото: Фейсбук

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В Испании задержали троих украинских моряков по подозрению в наркоторговле. На судне Albatros Guard VSL, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн наркотиков.

Украинских моряков задержали еще 27 марта в около 275 км к юго-востоку от острова Гран-Канария (Канарские острова). На борту судна с украинскими моряками выявили груз с гашишем. Об этом сообщает профсоюз работников морского транспорта Украины.

Выйдя на связь с семьями 7 апреля, моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда Albatros Guard VSL находился в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом. После чего экипажем Albatros Guard VSL было получено распоряжение его владельца — принять груз на борт и доставить в порт. По словам моряков, о характере груза команде известно не было, — сообщили в профсоюзе.

Задержание украинцев произошло в рамках спецоперации испанских правоохранителей, которые следили за судном еще с декабря 2020 года. Сейчас украинские моряки содержатся в пенитенциарном заведении «Сальто де Негро» в Лас-Пальмасе в ожидании суда.

Дело пребывает на особом контроле посольства Украины в Королевстве Испания, в частности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания Сергея Погорельцева. Будут приложены все необходимые усилия для установления истины и должной защиты наших граждан, — говорится в сообщении.

Напомним, в портах Евросоюза задержали рекордную партию кокаина на более 23 тонны наркотика. Его злоумышленники пытались переправить через порты бельгийского Антверпена и немецкого Гамбурга.