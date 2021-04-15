За перевезення 18 тонн наркотиків українських моряків затримали в Іспанії. Фото: Фейсбук

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В Іспанії затримали трьох українських моряків за підозрою в наркоторгівлі. На судні Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн наркотиків.

Українських моряків затримали ще 27 березня за близько 275 км на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови). На борту судна з українськими моряками виявили вантаж з гашишем. Про це повідомляє профспілка працівників морського транспорту України.

Вийшовши на зв’язок з сім’ями 7 квітня, моряки повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL знаходилося в морі, до нього підійшло інше невідоме судно, з якого на борт були скинуті мішки з невідомим вантажем. Після чого екіпаж Albatros Guard VSL отримав розпорядження від власника — прийняти вантаж на борт і доставити в порт. За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було, — повідомили в профспілці.

Затримання українців відбулося в рамках спецоперації іспанських правоохоронців, які стежили за судном ще з грудня 2020 року. Зараз українські моряки перебувають у пенітенціарному закладі «Сальто де Негро» в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.

Справа перебуває на особливому контролі посольства України в Королівстві Іспанія, зокрема надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Іспанія Сергія Погорельцева. Буде докладено всіх необхідних зусиль для встановлення істини та належного захисту наших громадян, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в портах Євросоюзу затримали рекордну партію кокаїну на загалом понад 23 тонни наркотику. Його зловмисники намагалися переправити через порти бельгійського Антверпена і німецького Гамбурга.