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Ракурс
Зарплату Геращенко на посту заместителя Авакова раскрыло МВД

Зарплату Геращенко на посту заместителя Авакова раскрыло МВД

15 апр 2021, 14:47
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Сколько заработал Антон Геращенко на посту заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова в 2021 году, а также в прошлом году, раскрыло МВД в ответе на запрос «Ракурса».

Выплаченная заработная плата замминистра внутренних дел Украины Антону Геращенко в январе составила 41 тыс. 610 грн, в феврале — 45 тыс. 849 грн, — говорится в сообщении департамента коммуникации МВД.


Также там добавили, что в прошлом году Геращенко получил 697 тыс. 317 грн зарплаты, материальной помощи на оздоровление во время отпуска и материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Напомним, глава МВД Аваков в январе и феврале заработал свыше 60 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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