Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зарплату Геращенка на посаді заступника Авакова розкрило МВС

Зарплату Геращенка в заступниках Авакова розкрило МВС

15 кві 2021, 14:47
999

Скільки заробив Антон Геращенко на посаді заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова цьогоріч, а також у 2020 році, розкрило МВС у відповіді на запит «Ракурсу».

Виплачена заробітна плата заступнику міністра внутрішніх справ України Антону Геращенку у січні склала 41 тис. 610 грн, у лютому — 45 тис. 849 грн, — йдеться у повідомленні департаменту з комунікації МВС.


Також там додали, що торік Геращенко отримав 697 тис. 317 грн зарплати, матеріальної допомоги на оздоровлення під час відпустки та матеріальної допомоги задля вирішення соціально-побутових питань.

Нагадаємо, очільник МВС Аваков у січні та лютому заробив понад 60 тис. грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів