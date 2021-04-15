Зарплату Геращенка в заступниках Авакова розкрило МВС

Зарплату Геращенка на посаді заступника Авакова розкрило МВС

https://racurs.ua/ua/n153307-zarplatu-geraschenka-v-zastupnykah-avakova-rozkrylo-mvs.html

Ракурс

Скільки заробив Антон Геращенко на посаді заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова цьогоріч, а також у 2020 році, розкрило МВС у відповіді на запит «Ракурсу».

Виплачена заробітна плата заступнику міністра внутрішніх справ України Антону Геращенку у січні склала 41 тис. 610 грн, у лютому — 45 тис. 849 грн, — йдеться у повідомленні департаменту з комунікації МВС.

Також там додали, що торік Геращенко отримав 697 тис. 317 грн зарплати, матеріальної допомоги на оздоровлення під час відпустки та матеріальної допомоги задля вирішення соціально-побутових питань.

Нагадаємо, очільник МВС Аваков у січні та лютому заробив понад 60 тис. грн.