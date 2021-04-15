Российские военные начнут нести боевое дежурство на аэродроме в Беларуси

В Беларуси российские силы ПВО начнут нести боевое дежурство, фото: РИА «Новости»

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Российские и белорусские военные летом начнут нести совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из аэродромов Белоруссии.

Об этом сегодня, 15 апреля, заявил командующий военно-воздушными силами (ВВС) и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб, сообщает издание «Известия».

По его словам, несение совместного боевого дежурства начнется в рамках утвержденного в конце прошлого года плана действий Единой региональной системы ПВО, которая объединяет силы противовоздушной обороны России и Беларуси.

Напомним, в середине марта Минобороны Беларуси сообщило, что в стране появится совместный с Россией учебно-боевой центр ВВС и ПВО, а на территории РФ создадут совместный учебно-боевой центр подготовки сухопутных войск.