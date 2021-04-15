Російські військові нестимуть бойове чергування на аеродромі в Білорусі

У Білорусі російські сили ППО нестимуть бойове чергування, фото: РІА «Новости»

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Російські та білоруські військові влітку розпочнуть нести спільне бойове чергування з протиповітряної оборони (ППО) на одному з аеродромів Білорусії.

Про це сьогодні, 15 квітня, заявив командувач військово-повітряними силами (ВПС) і військами ППО Білорусі генерал-майор Ігор Голуб, повідомляє видання «Известия».

За його словами, несення спільного бойового чергування розпочнеться в межах затвердженого наприкінці минулого року плану дій Єдиної регіональної системи ППО, яка об'єднує сили протиповітряної оборони Росії та Білорусі.

Нагадаємо, в середині березня Міноборони Білорусі повідомило, що в країні з’явиться спільний з Росією навчально-бойовий центр ВПС та ППО, а на території РФ створять спільний навчально-бойовий центр підготовки сухопутних військ.