Віталій Кличко похвалився розпочатим будівництвом Оболонського мосту

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Мер Києва Віталій Кличко похизувався зведенням ще одного моста в столиці. За словами міського голови, новий міст Київ зводить за кошти меценатів.

Про будівництво пішохідного Оболонського мосту Кличко розповів на своїй сторінці у Facebook. Міст з'єднає Оболонську набережну (в районі гольф-центру) та острів Оболонський.

За словами мера столиці, конструкція мосту спиратиметься на чотири опори, дві з яких будуть розташовані в протоці. Ширина пішохідного мосту буде 4 м, а довжина — 164 м. Зазначається, що вже спорудили фундамент опори на набережній, а саму опору підготували до монтажу. Також тривають роботи зі спорудження однієї з опор в протоці.

Міст матиме дуже цікавий архітектурний вигляд та підсвічуватиметься у вечірній і нічний час. І буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. На мосту та прилеглій території облаштуємо відеоспостереження задля безпеки киян та гостей столиці, — зазначив Кличко.

Він також зазначив, що буде здійснено благоустрій самого острова та пообіцяв мінімальне втручання в природний ландшафт.

Віталій Кличко, ймовірно, намагається увійти в історію як будівельник мостів у столиці. Однак всі його потуги в цьому супроводжуються скандалами.

Нагадаємо, так званий «міст Кличка» — столичний пішохідний міст зі смугою для велосипедистів та двома оглядовими терасами зі склом, на наступний день після відкриття тріснув. Тріщини з’явилися на двох фрагментах пішохідної частини, згодом тріснув ще один скляний фрагмент. А через місяць на мосту тріснуло скло перильних огороджень.

У ЗМІ Кличка звинувачували у крадіжці проекту моста, завищенні його вартості та неякісному виконанні робіт підрядниками. Мер столиці усі ці звинувачення неодноразово відкидав.

У Києві майже 30 років будують Подільсько-Воскресенський міст. Будівництво мостового переходу багато разів зупиняли через брак фінансування, відповідно дата відкриття постійно переносилася. Остання запланована дата відкриття першої черги — кінець 2021 року.

Віталій Кличко назвав «Укравтодор» маніпулятором після того, як дорожники запропонували КМДА передати Подільсько-Воскресенський міст на їхній баланс.