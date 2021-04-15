Виталий Кличко похвастался начатым строительством Оболонского моста

https://racurs.ua/n153305-klichko-razvodit-mosty-mer-kieva-pohvastalsya-esche-odnim-nachatym-stroitelstvom-video.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко похвастался строительством еще одного моста в столице. По словам городского головы, новый мост Киев строит на средства меценатов.



О строительстве пешеходного Оболонского моста Кличко рассказал на своей странице в Facebook. Мост соединит Оболонскую набережную (в районе гольф-центра) и остров Оболонский.

По словам мэра столицы, конструкция моста будет опираться на четыре опоры, две из которых будут расположены в проливе. Ширина пешеходного моста составит 4 м, а длина — 164 м. Отмечается, что уже построили фундамент опоры на набережной, а саму опору подготовили к монтажу. Также продолжаются работы по сооружению одной из опор в проливе.

Мост будет иметь очень интересный архитектурный вид и подсвечен в вечернее и ночное время. И будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. На мосту и прилегающей территории обустроим видеонаблюдение для безопасности киевлян и гостей столицы, — рассказал Кличко.

Он также отметил, что будет осуществлено благоустройство самого острова и пообещал минимальное вмешательство в природный ландшафт.





Виталий Кличко, вероятно, пытается войти в историю как строитель мостов в столице. Однако многие его старания сопровождаются скандалами.



Напомним, так называемый «мост Кличко» — столичный пешеходный мост с полосой для велосипедистов и двумя смотровыми террасами со стеклом, на следующий же день после открытия треснул. Трещины появились на двух фрагментах пешеходной части, впоследствии треснул еще один стеклянный фрагмент. А через месяц на мосту треснуло стекло перильных ограждений.



В СМИ Кличко обвиняли в краже проекта моста, завышении его стоимости и некачественном выполнении работ подрядчиками. Мэр столицы все эти обвинения неоднократно отвергал.



В Киеве почти 30 лет строят Подольско-Воскресенский мост. Строительство мостового перехода много раз останавливали из-за нехватки финансирования, соответственно дата открытия постоянно переносилась. Последняя запланированная дата открытия первой очереди — конец 2021 года.



Кличко назвал «Укравтодор» манипулятором после того, как дорожники предложили КГГА передать Подольско-Воскресенский мост на их баланс.