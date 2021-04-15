Ядерный статус стоит вернуть Киеву в ответ на приготовления России

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Ядерный статус Украины мог бы помочь Киеву в нынешней ситуации с наращиванием военного потенциала РФ у границ. Так считает посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он призвал Берлин и западных партнеров перейти от красивых слов о солидарности с Украиной к реальной помощи нашей стране.

Мельник заявил, что Украине, возможно, придется задуматься о восстановлении ядерного статуса, если страна не вступит в НАТО, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

У Украины нет другого выбора. Или мы являемся частью такого союза, как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы Европа стала сильнее, или у нас остается только один вариант — вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать нашу защиту? — заявил Мельник.

Он объяснил немецкой аудитории, что нынешние приготовления России возле украинских границ — это самое масштабное перемещение российских войск со времен Второй мировой войны.

Почти 90 тыс. военных и их системы вооружения выдвинуты к границе и к оккупированным Крыму и Донбассу. Это значительно больше, чем просто игра мускулами. К этому Берлину тоже стоит отнестись серьезно, — заявил посол.

Мельник считает, что только словами, просьбами и призывами на Москву не повлиять, потому что «Путин понимает исключительно язык силы».

Дипломат напомнил, что Германия — четвертый крупнейший экспортер оружия в мире, а также упрекнул Берлина за «морализаторство».

В начале февраля президент Владимир Зеленский пожалел о том, что в свое время Украина лишилась ядерного оружия. Если бы оно было, то российского вторжения не произошло бы, «потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром», заявил тогда президент.

Также Зеленский отметил, что пока не стоит думать о попытках вернуть Украине ядерный статус, потому что «мы не должны превращаться в зверей».