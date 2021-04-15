Коронавирус в Индии. Фото: AP Photo / Rajanish Kakade

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Коронавирус в Индии набирает новых оборотов — за 14 апреля в стране зарегистрировали 200 тыс. 739 новых случаев заболевания, что является наибольшим показателем в мире с начала пандемии.

Рост количества новых случаев болезни в Индии продолжается уже больше недели. Эпицентром пандемии стал штат Махараштра, который является критически важным для индийской экономики, сообщает Reuters.

В Махараштре сейчас фиксируется около четверти от всех новых случаев COVID-19 в стране.

За прошедшие сутки, 14 апреля, в стране зарегистрировали 1 тыс. 38 смертей из-за осложнений болезни. Всего коронавирус унес жизни больше 173 тыс. человек.

С начала пандемии в Индии зарегистрировано 14,1 млн случаев заболевания COVID-19. Сейчас по общему показателю заболеваемости Индия уступает только США, где за все время пандемии зафиксировали больше 32 млн случаев болезни.

На третьем месте по количеству случаев коронавирусной болезни находится Бразилия с показателем в 13,67 млн.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения седьмую неделю подряд в мире растет число заражений COVID-19.