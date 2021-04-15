Коронавірус в Індії. Фото: AP Photo / Rajanish Kakade

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Коронавірус в Індії набирає нових обертів — за 14 квітня в країні зареєстрували 200 тис. 739 нових випадків захворювання, що є найбільшим показником у світі з початку пандемії.

Зростання кількості нових випадків хвороби в Індії триває вже понад тиждень. Епіцентром пандемії став штат Махараштра, який є критично важливим для індійської економіки, повідомляє Reuters.

В Мараштрі наразі фіксується близько чверті від усіх нових випадків COVID-19 в країні.

За минулу добу, 14 квітня, в країні зареєстрували 1 тис. 38 смертей через ускладнення хвороби. Всього коронавірус забрав життя понад 173 тис. індійців.

З початку пандемії в Індії зареєстровано 14,1 млн випадків захворювання на COVID-19. Наразі за загальним показником захворюваності Індія поступається лише США, де за весь час пандемії зафіксували понад 32 млн випадків хвороби.

На третьому місці за кількістю випадків коронавірусної хвороби знаходиться Бразилія із показником в 13,67 млн.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я сьомий тиждень поспіль у світі зростає кількість заражень COVID-19.