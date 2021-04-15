Ядерний статус варто повернути Києву у відповідь на приготування Росії — посол у Берліні

https://racurs.ua/ua/n153304-yadernyy-status-varto-povernuty-kyievu-u-vidpovid-na-prygotuvannya-rosiyi-posol-u-berlini.html

Ракурс

Ядерний статус України міг би допомогти Києву у нинішній ситуації з нарощуванням військового потенціалу РФ біля кордонів. Так вважає, посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він закликав Берлін та західних партнерів загалом перейти від гарних слів про солідарність з Україною до реальної допомоги нашій країні.

Мельник заявив, що Україні, можливо, доведеться задуматися про відновлення ядерного статусу, якщо країна не вступить у НАТО, повідомляє радіостанція Deutschlandfunk.

В України немає іншого вибору. Або ми є частиною такого союзу, як НАТО, і робимо свій внесок, щоб Європа стала сильнішою, або у нас залишається лише один варіант — озброюватися самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як ще ми можемо гарантувати наш захист? — заявив Мельник.

Він пояснив німецькій аудиторії, що нинішні приготування Росії біля українських кордонів — це наймасовіше переміщення російських військ з часів Другої світової війни.

Майже 90 тис. військових та їхні системи озброєння стягнені до кордону та в окуповані Крим і Донбас. Це значно більше, ніж просто гра м’язами. До цього Берліну теж варто поставитися серйозно, — заявив посол.

Мельник вважає, що тільки словами, проханнями і закликами на Москву не вплинути, бо «Путін розуміє виключно мову сили».

Дипломат нагадав, що Німеччина — четвертий найбільший експортер зброї у світі, а також дорікнув Берліну за «моралізаторство».

На початку лютого президент Володимир Зеленський шкодував про те, що свого часу Україна позбулася ядерної зброї. Якби вона була, то російського вторгненням б не було, «тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом», заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що наразі не варто думати про спроби повернути Україні ядерний статус, бо «ми повинні не перетворюватися з людей на звірів».