Байден ввел новые санкции против России

Джо Байден, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/n153310-bayden-vvel-novye-sankcii-protiv-rossii.html

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Джо Байден, президент США, сегодня, 15 апреля, подписал указ о введении новых санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В рамках новых санкций, в частности, США высылают 10 сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне. В Белом доме считают, что среди российских дипломатов есть представители спецслужб.

Также американским компания запрещается напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России, выпущенные после 14 июня 2021 года. Также этим учреждениям запрещено предоставлять займы в рублях или в другой валюте.

Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга России в случае необходимости, — отмечается в сообщении.

Кроме того, вводятся санкции против 16 организаций и 16 физических лиц из РФ, которых США считают причастными к вмешательству в американские выборы.

В сообщении Госдепа отмечается, что США считают Россию причастной к недавней масштабной кибератаке, проведенной через использование уязвимостей в программном обеспечении для бизнеса, созданном компанией SolarWinds.

В связи с этим под санкции также попадают шесть российских технологических компаний.

Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренную кибер-деятельность, такую ​​как инцидент с SolarWinds, используя всю имеющуюся политику и полномочия, — подчеркивают в администрации президента США.



Стоит добавить, что в Кремле ранее заявляли, что недавно предложенная Байденом на фоне обострения ситуации вокруг Украины встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, может не состояться в случае введения новых санкций.

Напомним, курс рубля недавно обвалился после появления в СМИ новостей о возможности введения новых санкций США.