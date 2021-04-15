Санкции Байдена против РФ прокомментировал Порошенко. Фото: РБК

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Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент Украины и действующий народный депутат, прокомментировал введенные Соединенными Штатами Америки новые санкции против России.

Лидер «Европейской солидарности» уверен, что новые антироссийские санкции не только должны остановить провокации ВС России на границе Украины, но и помочь Украине восстановить суверенитет и территориальную целостность. Об этом 15 апреля сообщил Порошенко на собственном Telegram-канале.

Байден в действии! Искренне благодарен нашим американским партнерам за важное и своевременное проявление солидарности с Украиной в противодействии российской агрессии, — говорится в сообщении.



Порошенко добавил, что власти Украины должны в координации с западными партнерами немедленно присоединиться к американским санкциям.

Напомним, президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций против Российской Федерации. Из США решили выслать 10 сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне, поскольку среди российских дипломатов есть представители спецслужб. Также вводятся санкции против 16 организаций и 16 физических лиц из РФ, которых США считают причастными к вмешательству в американские выборы.