Новые санкции США — РФ готовит ответ «американским русофобам». Фото: Газета ру

https://racurs.ua/n153321-novye-sankcii-ssha-rf-gotovit-otvet-amerikanskim-rusofobam.html

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Новые санкции против России подписал президент США Джо Байден, в ответ Москва вышлет десять американских дипломатов и введет санкции против юридических лиц.

Мы, естественно, вышлем также десять сотрудников дипломатической миссии и, поверьте, у нас есть компании, к которым у нас есть реальные претензии по реальному вмешательству в наши внутренние дела, против которых будут приняты соответствующие, аналогичные действия, — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, таким образом, ответные санкции будут носить зеркальный характер, ведь «Россия будет вынуждена пойти на этот шаг, несмотря на то, что он не улучшает международную обстановку».

Естественно, русофобское лобби в Америке не останавливает свою машину, — прокомментировал новые санкции США Чепа.

Напомним, Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций против России. США высылают десять сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне. В Белом доме считают, что среди российских дипломатов есть представители спецслужб.