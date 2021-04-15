На Запорожье разоблачили куратора суицидальной группы в соцсети, фото: «Радіо Свобода»

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На Запорожье разоблачили куратора суицидальной группы, похожей на известную аналогичную группу «Синий кит».

По информации следствия, «группу смерти» в одном из мессенджеров создала ученица 11 класса одной из районных школ области, которая совершала действия по доведению до самоубийства или покушения на самоубийство (ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.

Позиционируя себя куратором, девушка оказывала подписчикам группы SMS-задачи с нестандартного выхода из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство разным способом, — отмечают в прокуратуре.

В состав этой группы входили 28 участников.

Во время обыска по месту жительства школьницы был изъят мобильный телефон, в котором, в частности, содержались фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в 2018 году в Запорожье военнослужащий спас 16-летнюю девушку, которая собиралась совершить самоубийство, выполняя задание в игре «Синий кит».