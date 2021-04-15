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Ракурс
На Запоріжжі викрили куратора суїцидальної групи у соцмережі, фото: «Радіо Свобода»

«Синій кит» повернувся — куратора суїцидальної групи у соцмережі викрили на Запоріжжі

15 кві 2021, 16:49
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На Запоріжжі викрили куратора суїцидальної групи, схожої на відому аналогічну групу «Синій кит».

За інформацією слідства, «групу смерті» в одному із месенджерів створила учениця 11 класу однієї з районних шкіл області, яка вчиняла дії з доведення до самогубства або замаху на самогубство (ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Позиціонуючи себе куратором, дівчина надавала підписникам групи SMS-завдання з нестандартного виходу зі складних життєвих ситуацій та підбурювала їх завдавати собі тілесні ушкодження або вчиняти самогубство різним способом, — зазначають у прокуратурі.

До складу цієї групи входили 28 учасників.

Під час обшуку за місцем проживання школярки було вилучено мобільний телефон, у якому, зокрема, містилися фотозображення посмертних записок із рукописними текстами учасників групи.


Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у 2018 році в Запоріжжі військовослужбовець врятував 16-річну дівчину, яка збиралася скоїти самогубство, виконуючи завдання в грі «Синій кит».

Джерело: Ракурс


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