В МЗС Китаю закликали політиків Японії випити води з АЕС у Фукусімі

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Після того, як уряд Японії офіційно дозволив злити в океан значний обсяг води з АЕС «Фукусіма-1», яка, як стверджується, очищена від радіоактивних речовин, багато країн світу висловили своє занепокоєння щодо такого рішення. Одним з перших відреагував Китай.

У четвер, 15 квітня, офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь на регулярному брифінгу звернувся до політиків Японії, які відчайдушно намагаються довести, що вода з аварійної атомної станції безпечна. Ліцзянь запропонував їм простий спосіб довести це, повідомляє китайське видання Fmprc.

Чжао Ліцзянь, звертаючись до керівництва Японії, запропонував їм самим використовувати воду з АЕС «Фукусіма-1» для пиття та їжі, щоб довести, що вона не шкідлива.

Тоді нехай вони почнуть використовувати її в якості питної води, а також для приготування їжі, прання одягу і поливу, — сказав він.

За словами китайського дипломата, Японія прийняла рішення про скидання води з аварійної атомної станції в океан в односторонньому порядку, щоб перекласти тягар відповідальності та ризики на весь світ. Це ігнорує інтереси безпеки міжнародної спільноти, особливо азійських держав, повідомив Чжао Ліцзянь.

Японія стверджує, що ця вода не становить небезпеки, однак цей висновок ґрунтується виключно на її односторонніх даних, які абсолютно не здаються переконливими, — сказав дипломат.

Чжао Ліцзянь нагадав, що японську електроенергетичну компанію — оператора АЕС «Фукусіма-1» Tokyo Electric Power (TEPCO) — неодноразово викривали у фальсифікації і приховуванні інформації. Тому висновки про безпеку води з аварійної атомної станції є дуже спірними через нестачу участі, оцінки та нагляду з боку міжнародних інститутів та третіх сторін.

Як зазначив дипломат, німецькі вчені вже переконливо змоделювали ситуацію та чітко зазначили, що узбережжя Фукусіми має найсильніші океанічні течії у світі і в разі скидання радіоактивних речовин вони поширяться по більшій частині акваторії Тихого океану всього за 57 днів, а протягом 10 років такі елементи досягнуть всіх океанів світу.

Японська сторона також повинна прислухатися до рекомендації Міжнародного агентства з атомної енергії співпрацювати з зацікавленими сторонами, в тому числі з Китаєм і Республікою Корея, і створити технічну групу для оцінки ситуації, — сказав Чжао Ліцзянь.

Нагадаємо, радіоактивну воду з пошкодженої АЕС «Фукусіма» вирішили злити в океан.