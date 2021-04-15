В МИД Китая призвали политиков Японии выпить воды с АЭС в Фукусиме

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После того как правительство Японии официально разрешило слить в океан значительный объем воды с АЭС «Фукусима-1», которая, как утверждается, очищена от радиоактивных веществ, многие страны мира выразили свою обеспокоенность таким решением. Одним из первых отреагировал Китай.



В четверг, 15 апреля, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзян на регулярном брифинге обратился к политикам Японии, которые отчаянно пытаются доказать, что вода из аварийной атомной станции безопасна. Лицзян предложил им простой способ доказать это, сообщает китайское издание Fmprc.



Чжао Лицзян, обращаясь к руководству Японии, предложил им самим использовать воду с АЭС «Фукусима-1» для питья и еды, чтобы доказать, что она безопасна.

Тогда пусть они начнут использовать ее в качестве питьевой воды, а также для приготовления пищи, стирки одежды и полива, — сказал он.

По словам китайского дипломата, Япония приняла решение о сбросе воды из аварийной атомной станции в океан в одностороннем порядке, чтобы переложить бремя ответственности и риски на весь мир. Это игнорирует интересы безопасности международного сообщества, особенно азиатских государств, сообщил Чжао Лицзян.

Япония утверждает, что эта вода не представляет опасности, однако этот вывод основывается исключительно на ее односторонних данных, которые совершенно не кажутся убедительными, — сказал дипломат.

Чжао Лицзян напомнил, что японскую электроэнергетическую компанию — оператора АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power (TEPCO) — неоднократно уличали в фальсификации и сокрытии информации. Поэтому выводы о безопасности воды с аварийной атомной станции очень спорны из-за недостатка участия, оценки и надзора со стороны международных институтов и третьих сторон.



Как отметил дипломат, немецкие ученые уже убедительно смоделировали ситуацию и четко отметили, что побережье Фукусимы имеет самые сильные океанические течения в мире, и в случае сброса радиоактивных веществ они распространятся по большей части акватории Тихого океана всего за 57 дней. А в течение 10 лет такие элементы достигнут всех океанов мира.

Японская сторона также должна прислушиваться к рекомендации Международного агентства по атомной энергии сотрудничать с заинтересованными сторонами, в том числе с Китаем и Республикой Корея, и создать техническую группу для оценки ситуации, — сказал Чжао Лицзян.

Напомним, радиоактивную воду из поврежденной АЭС «Фукусима» решили слить в океан.