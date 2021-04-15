ВРУ возьмется за реформу трудового законодательства. Фото:

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Трудовой кодекс Украины хотят осовременить в Верховной Раде.

В парламенте зарегистрировали проект закона № 5371 от 13 апреля 2021 года, которым предполагается осовременить действующий Трудовой кодекс.

Законопроект предусматривает внесение в Кодекс законов о труде Украины новой главы, регулирующей договорные трудовые взаимоотношения. Если сейчас трудовой договор не должен противоречить Кодексу, то в случае принятия законопроекта трудовой договор будет иметь прерогативу.

Новый закон позволит устанавливать в трудовом договоре более обширные права и обязанности сотрудника и работодателя, а также устанавливать иной порядок оплаты труда, график работы, количество выходных дней, порядок премирования и тому подобное. Также работодатель сможет расширить границы ответственности сотрудника, включив штрафы за нарушение условий договора.

Однако новые изменения предусматривают, что переходить на договорные трудовые взаимоотношения смогут не все, поскольку трудовые договоры с индивидуальными условиями смогут заключаться между:

сотрудником и работодателем-субъектом малого и среднего предпринимательства с количеством сотрудников не более 250 человек;

работодателем и сотрудником с зарплатой не менее восьми размеров минимальных заработных плат в месяц.

Напомним, с 10 июня 2021 года Украина перейдет на электронный учет трудовой деятельности. Информация о трудовой деятельности будет размещаться в реестре застрахованных лиц государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.