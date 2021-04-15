ВРУ візьметься за реформу трудового законодавства. Фото:

https://racurs.ua/ua/n153319-reformuvaty-trudove-zakonodavstvo-hochut-u-radi-sut-novogo-zakonoproektu.html

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Трудовий кодекс України хочуть осучаснити у Верховній Раді.

У парламенті зареєстрували проект закону № 5371 від 13 квітня 2021 року, яким передбачається осучаснити чинний Трудовий кодекс.

Законопроект передбачає внесення до Кодексу законів про працю України нової глави, яка регулює договірні трудові взаємовідносини. Якщо зараз трудовий договір не повинен суперечити Кодексу, то в разі прийняття законопроекту трудовий договір матиме прерогативу.

Новий закон дозволить встановлювати в трудовому договорі більш великі права і обов’язки співробітника і роботодавця, а також встановлювати інший порядок оплати праці, графік роботи, кількість вихідних днів, порядок преміювання тощо. Також роботодавець зможе розширити межі відповідальності співробітника, включивши штрафи за порушення умов договору.

Однак нові зміни передбачають, що переходити на договірні трудові взаємини зможуть не всі, оскільки трудові договори з індивідуальними умовами зможуть укладатися між:

співробітником і роботодавцем-суб'єктом малого та середнього підприємництва з кількістю співробітників не більше 250 осіб;

роботодавцем і співробітником із зарплатою не менше восьми розмірів мінімальних заробітних плат на місяць.

Нагадаємо, з 10 червня 2021 року Україна перейде на електронний облік трудової діяльності. Інформація про трудову діяльність буде розміщуватися в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.