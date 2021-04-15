Дівчина з рідкісною хворобою проспала більше десяти днів в Індонезії

Дівчина з рідкісною хворобою проспала більш як десять днів в Індонезії. Фото: Kompas.com

https://racurs.ua/ua/n153318-divchyna-z-ridkisnou-hvorobou-prospala-bilshe-desyaty-dniv-v-indoneziyi.html

Ракурс

В Індонезії дівчина проспала більш як десять днів через рідкісний синдром, який трапляється в однієї людини на мільйон.

16-річна Сіті Раїса Міранда заснула 1 квітня і не прокидалася дев’ять діб поспіль. Частину цього часу вона перебувала в лікарні, але пізніше батьки вирішили забрати доньку додому. Про це повідомляє видання Mashable SE Asia.

Зрідка батькам вдавалося будити її для того, щоб погодувати або відвести в туалет. Це давалося дівчині з величезними труднощами, після чого вона відразу знову поринала в сон.

10 квітня дівчина прокинулася, проте всього через день знову заснула. На момент 12 квітня вона так і не прийшла до тями.

Відомо, що в 13 років у дівчини діагностували рідкісний синдром Клейне — Левіна, більш відомий як синдром сплячої красуні. Через цей розлад людина на тривалий час може впасти в стан гіперсомнії.

Якби не синдром, все було б нормально. Вона ходить в школу, грає з подругами. Навіть під час пандемії коронавірусу вона непогано справлялася з онлайн-уроками та завданнями, — розповів батько дівчини.

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