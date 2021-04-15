Розмитнення «євроблях» і ув’язнення за брехню в декларації — Рада зібралася працювати, фото — Політека

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Ракурс

У Верховній Раді 15 квітня знову відбувається позачергове пленарне засідання. У порядку денному — 15 питань, серед яких — голосування у другому читання за закон про розмитнення «євроблях».

У першому читанні Рада розгляне законопроект президента, що передбачає ув’язнення за брехню в деклараціях.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 14 квітня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання у зв’язку з вимогою 155 народних депутатів.

У першому читанні нардепи планують розглянути законопроекти щодо:

вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4651);

спрощення створення та стимулювання діяльності індустріальних парків (№ 4416, 4416−1);

удосконалення механізму протидії рейдерству (№ 3774).

У другому читанні будуть розглядатися проекти законів щодо доступного розмитнення «євроблях» (№ 4643-д, № 4644-д), а також щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (№ 3695).

«Ракурс» повідомляв, що на початку лютого закон про розмитнення авто на іноземній реєстрації ухвалили в першому читанні. Тоді Рада ініціювала розмитнення «євроблях» за ціною до 1 тис. євро.