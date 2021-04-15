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Растаможка «евроблях» и заключения за ложь в декларации — Рада собралась работать, фото — Политека

Растаможка «евроблях» и тюрьма за ложь в декларации — Рада собралась работать (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 апр 2021, 16:01
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В Верховной Раде 15 апреля снова проходит внеочередное пленарное заседание. В повестке дня 15 вопросов, среди которых — голосование во втором чтении за закон о растаможивании «евроблях».

В первом чтении Рада рассмотрит законопроект президента, предусматривающий заключение за ложь в декларациях.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 14 апреля подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания в связи с требованием 155 народных депутатов.

В первом чтении нардепы планируют рассмотреть законопроекты относительно:


  • совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4651);
  • упрощение создания и стимулирования деятельности индустриальных парков (№ 4416, 4416−1);
  • совершенствование механизма противодействия рейдерству (№ 3774).

Во втором чтении будут рассматриваться проекты законов по поводу доступной растаможки «евроблях» (№ 4643-р, № 4644-д), а также обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№ 3695).

«Ракурс» сообщал, что в начале февраля закон о растаможивании авто на иностранной регистрации приняли в первом чтении. Тогда Рада инициировала растаможку «евроблях» за 1 тыс. евро.

Источник: Ракурс


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