Катастрофа MH17 произошла в 2014 году, фото: UA.NEWS

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Катастрофа MH17 — авиалайнера, который следовал из Нидерландов в Малайзию и был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года, сейчас рассматривается в нидерландском суде. Очередное заседание началось сегодня, 15 апреля, в 10.00.

Адвокаты одного из четырех обвиняемых — подполковника-спецназовца ГРУ Олега Пулатова, заявили в зале суда, хотят осмотреть все обломки самолета, сообщает агентство «Укринформ».

Необходимо изучить все обломки, чтобы проверить выводы голландских и бельгийских экспертов, которые были сделаны на основе реконструкции, — заявила нидерландский адвокат Пулатова Сабина тен Дуссхате.

Защита подозреваемого отмечает, что хочет осмотреть все обломки самолета, а не только те, что вошли в реконструкцию. Отмечается, что речь идет о 18 контейнерах.

Лично на сегодняшнее заседание не явился ни один из четырех подозреваемых.

Стоит добавить, что нидерландский суд также опросил по делу MH17 представителя российского концерна «Алмаз-Антей», который, в частности, производит зенитные ракеты, сообщает агентство «Интерфакс».

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс также отметил, что заслушал экспертов Нидерландского центра воздушного пространства и Королевской военной академии Бельгии.

Обсуждаемые вопросы включают повреждения, нанесенные самолету, какое оружие могло их нанести и как работает ракета «Бук», — рассказал Стейнгаюс.



По словам судьи, эти лица были опрошены индивидуально. Скоро проведут их совместный опрос.

Судья также сообщил, что суд может начать рассматривать вопрос компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы в июне или сентябре.