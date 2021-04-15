Памятник воинам АТО в Одессе облили краской. Фото: Общественное

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Акт вандализма произошел в Одессе — памятник украинским ветеранам облили краской.

На проспекте Шевченко неизвестные осквернили памятный знак украинским военным, которые погибли в зоне АТО и ООС. Инцидент произошел в ночь на 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастными к событию. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее, 1 апреля, памятный знак воинам АТО в Одессе облили фекалиями. Писатель и ветеран войны Валерий Пузик тогда рассказал журналистам, что облитый памятник заметил случайно, во время утренней прогулки с сыном. Тогда представителей полиции или каких-либо других учреждений на месте не было.

По информации «Общественного», на проспекте Шевченко планируют создать мемориал погибшим на Донбассе защитникам Украины. Проект строительства предусматривает, что длина мраморного помоста мемориала будет составлять 20 метров. В верхней части плиты скульптор предлагает сделать 21 вырез, куда впоследствии высадят деревья. На боковых панелях должны выгравировать имена жителей Одессы и Одесской области, погибших на Донбассе.

Напомним, в сентябре 2020 года от вандалов пострадал мемориал героям Небесной Сотни в испанском городе Алькала-де-Энарес, который расположен вблизи Мадрида. На памятнике баллончиком нарисовали фашистскую звезду, а также испортили надпись на мемориальной доске.