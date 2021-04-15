Пам'ятник воїнам АТО в Одесі облили фарбою. Фото: Суспільне

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Акт вандалізму стався в Одесі — пам’ятник українським ветеранам облили фарбою.

На проспекті Шевченка невідомі спаплюжили пам’ятний знак українським військовим, які загинули в зоні АТО та ООС. Інцидент стався в ніч на 15 квітня. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зараз правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до події. Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше, 1 квітня, пам’ятний знак воїнам АТО в Одесі облили фекаліями. Письменник та ветеран війни Валерій Пузік тоді розповів журналістам, що облитий пам’ятник помітив випадково, під час ранкової прогулянки з сином. Тоді представників поліції чи будь-яких інших установ на місці не було.

За інформацією «Суспільного», на проспекті Шевченка планують створити меморіал загиблим на Донбасі захисникам України. Проект будівництва передбачає, що довжина мармурового помосту меморіалу складатиме 20 метрів. У верхній частині плити скульптор пропонує зробити 21 виріз, куди згодом висадять дерева. На бічних панелях мають вигравіювати імена мешканців Одеси та Одеської області, які загинули на Донбасі.

Нагадаємо, у вересні 2020 року від вандалів постраждав меморіал героям Небесної сотні в іспанському місті Алькала-де-Енарес, що розташований поблизу Мадрида. На пам’ятнику балончиком намалювали фашистську зірку, а також зіпсували напис на меморіальній дошці.