Влада неефективно бореться з коронавірусом, вважають українці – опитування. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n153313-vlada-neefektyvno-boretsya-z-koronavirusom-vvajaut-ukrayinci-opytuvannya-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, більшість українців вважає, що влада неефективно реагує на пандемію.

Лише 30% людей вважають, що президент Зеленський і МОЗ ефективно реагують на загрозу коронавірусу, більш ніж половина опитаних вважають, що неефективно. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 24−28 березня.





18% опитаних вважають ефективним реагування Кабінету міністрів України та Верховної Ради, понад 60% — неефективним. У порівнянні із листопадом 2020 року спостерігається деяке зниження позитивних оцінок реагування на загрозу коронавірусу органів центральної влади.

46% українців вважають, що головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні 2021 року стало недотримання карантину.

Також серед причин називали сезонне зростання застудних захворювань (32%), неефективні дії влади (28%) та виникнення нових форм коронавірусу (17%).

63% опитаних підтримують те, що в Україні не планують використовувати російську вакцину від коронавірусу «Спутник-V». 23% українців мають протилежну думку. Останніх найбільше серед мешканців півдня і сходу.

Дослідження проводили 24−28 березня серед українців в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2 тис. респондентів методом особистого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 15 квітня виявили у 16 тис. 427 осіб. За минулу добу госпіталізувати довелося 4 тис. 229 українців. Від ускладнень хвороби померли 433 особи.