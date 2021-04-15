Власть неэффективно борется с коронавирусом, считают украинцы – опрос. Фото: Укринформ

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, большинство украинцев считает, что власти неэффективно реагируют на пандемию.

Только 30% людей считают, что президент Зеленский и Минздрав эффективно реагируют на угрозу коронавируса, больше половины опрошенных считают, что неэффективно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 24−28 марта.

18% опрошенных считают эффективным реагирование Кабинета министров и Верховной Рады, больше 60% — неэффективным. По сравнению с ноябрем 2020 года в обществе наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органов центральной власти.

46% украинцев считают, что главной причиной роста заболеваемости коронавирусом в марте 2021 года стало несоблюдение карантина.

Также среди причин называли сезонный рост простудных заболеваний (32%), неэффективные действия власти (28%) и возникновения новых форм коронавируса (17%).

63% опрошенных поддерживают то, что в Украине не планируют использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник-V». 23% украинцев имеют противоположное мнение. Последних больше всего среди жителей юга и востока.

Исследование проводилось 24−28 марта среди украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2 тыс. респондентов методом личного интервью. Ошибка репрезентативности исследования составляет не больше 2,2%.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 15 апреля обнаружили у 16 тыс. 427 человек. За минувшие сутки госпитализировать пришлось 4 тыс. 229 украинцев. От осложнений болезни умерли 433 человека.