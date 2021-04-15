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Рейтинг Степанова и Супрун сравнили социологи

Рейтинг Степанова и Супрун сравнили социологи (ИНФОГРАФИКА)

15 апр 2021, 15:26
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Рейтинг Максима Степанова, министра здравоохранения Украины, составляет 19% - главе Минздрава в период пандемии коронавируса доверяет лишь пятая часть опрошенных граждан.

Не доверяют Степанову 37% респондентов, не знают такого министра — еще 34%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные социологической группой «Рейтинг». Опрос проводился 24−28 марта.

Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14% опрошенных, ее антирейтинг — 61%. Не знают о Супрун — 17%. Бывших министров в правительстве «Слуги народа» Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знает почти половина опрошенных. Доверяют им около 8−9%, не доверяют — около трети украинцев.


Напомним, опрос проводился 24−28 марта среди совершеннолетних граждан во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего участие в соцопросе взяли 2 тыс. украинцев. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Источник: Ракурс


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