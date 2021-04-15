Рейтинг Степанова і Супрун порівняли соціологи

https://racurs.ua/ua/n153311-reytyng-stepanova-i-suprun-porivnyaly-sociology-infografika.html

Ракурс

Рейтинг Максима Степанова, міністра охорони здоров’я України, становить 19% - голові МОЗ в період пандемії коронавірусу довіряє лише п’ята частина опитаних громадян.

Не довіряють Степанову 37% респондентів, не знають такого міністра — ще 34%. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені соціологічною групою «Рейтинг». Опитування проводилося наприкінці березня.

Екс-міністру Уляні Супрун довіряють 14% опитаних, її антирейтинг становить 61%. Не знають про Супрун — 17%. Колишніх міністрів в уряді «Слуги народу» Іллю Ємця і Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8−9%, не довіряють — близько третини українців.

Нагадаємо, опитування проводилося 24−28 березня серед повнолітніх громадян в усіх областях України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Всього участь в соцопитуванні взяли 2 тис. українців. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.