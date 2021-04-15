Катастрофа MH17 сталася у 2014 році, фото: UA.NEWS

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Катастрофа MH17 — авіалайнера, який прямував з Нідерландів до Малайзії і був збитий в небі над Донбасом у липні 2014 року, зараз розглядається в нідерландському суді. Чергове засідання розпочалося сьогодні, 15 квітня, о 10.00.

Адвокати одного з чотирьох обвинувачуваних — підполковника-спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова, заявили в залі суду, що хочуть оглянути всі уламки літака, повідомляє агентство «Укрінформ».

Необхідно вивчити всі уламки, щоб перевірити висновки нідерландських та бельгійських експертів, що були зроблені на основі реконструкції, — заявила нідерландський адвокат Пулатова Сабіна тен Дуссхате.

Захист підозрюваного наголошує, що хоче оглянути всі уламки літака, а не лише ті, що увійшли до реконструкції. Зазначається, що йдеться про загалом 18 контейнерів.

Особисто на сьогоднішнє засідання не з’явився жоден з чотирьох підозрюваних.

Варто додати, що нідерландський суд також опитав у справі MH17 представника російського концерну «Алмаз-Антей», який, зокрема, виробляє зенітні ракети, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс також зазначив, що заслухав експертів Нідерландського центру повітряного простору та Королівської військової академії Бельгії.

Обговорювані питання включають пошкодження, завдані літаку, яка зброя могла їх завдати та як працює ракета «Бук», — розповів Стейнгаюс.



За словами судді, ці особи були опитані індивідуально. Скоро проведуть їх спільне опитування.

Суддя також повідомив, що суд може почати розглядати питання компенсацій родичам жертв авіакатастрофи у червні або вересні.