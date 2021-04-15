Девушка с редкой болезнью проспала больше десяти дней в Индонезии. Фото: Kompas.com

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Ракурс

В Индонезии девушка проспала более десяти дней из-за редкого синдрома, встречающегося у одного из миллиона человек.

16-летняя Сити Раиса Миранда заснула 1 апреля и не просыпалась девять суток подряд. Часть этого времени она находилась в больнице, однако позже родители решили забрать дочь домой. Об этом сообщает издание Mashable SE Asia.

Изредка родителям удавалось будить ее для того, чтобы покормить или отвести в туалет. Это давалось девушке с огромным трудом, после чего она сразу снова погружалась в сон.

10 апреля девушка проснулась, однако всего спустя день снова погрузилась в сон. На момент 12 апреля она так и не очнулась.

Известно, что в 13 лет у девушки диагностировали редкий синдром Клейне — Левина, более известный как синдром спящей красавицы. Из-за этого расстройства человек на продолжительное время может впасть в состояние гиперсомнии.

Если бы не синдром, все было бы нормально. Она ходит в школу, играет с подругами. Даже во время пандемии коронавируса она неплохо справлялась с онлайн-уроками и заданиями, — рассказал отец девушки.

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