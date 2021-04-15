Нові санкції США — РФ готує відповідь «американським русофобам»

https://racurs.ua/ua/n153321-novi-sankciyi-ssha-rf-gotuie-vidpovid-amerykanskym-rusofobam.html

Ракурс

Нові санкції проти Росії підписав президент США Джо Байден, у відповідь Москва вишле десять американських дипломатів і введе санкції проти юридичних осіб.

Ми, звичайно, також вишлемо десять співробітників дипломатичної місії й, повірте, у нас є компанії, до яких ми маємо реальні претензії щодо реального втручання у наші внутрішні справи, проти яких будуть прийняті відповідні, аналогічні дії, — заявив заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа.

За його словами, таким чином, відповідні санкції будуть мати дзеркальний характер, адже «Росія буде змушена піти на цей крок, не дивлячись на те, що він не покращує міжнародну обстановку».

Природно, русофобське лобі в Америці не зупиняє свою машину, — прокоментував нові санкції США Чепа.

Нагадаємо, Джо Байден 15 квітня підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії. США висилають десять співробітників дипломатичної місії РФ у Вашингтоні. У Білому домі вважають, що серед російських дипломатів є представники спецслужб.