Украина снова возобновила импорт электроэнергии из России

https://racurs.ua/n153323-ukraina-snova-pokupaet-v-rossii-elektroenergiu-nardep.html

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Украина сегодня, 15 апреля, возобновила прямые закупки электроэнергии у российского государственного монополиста «ИнтерРАО».

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер сообщила об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Издевательская формула от НКРЕКП: чем больше на границах войск страны-агрессора — тем больше мы импортируем от них тока, — подчеркивает Буймистер.

По словам депутата, очередной платеж за электроэнергию российской госкомпании Украина отправила сегодня утром.

Иначе как диверсия это назвать нельзя, — убеждена Буймистер.

Буймистер отметила, что в повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады наконец включен вопрос запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси.

К сожалению, заплаченных агрессору 1 млрд гривен уже не вернуть, но этот закон хотя бы уже не позволит чиновникам НКРЕКП — лоббистам импорта — прятать голову в песок, открещиваться от прямого участия в финансировании вооруженной агрессии Путина, — резюмирует депутат.



Напомним, в конце января глава НКРЕКП Валерий Тарасюк озвучил причины возобновления экспорта электроэнергии из России.