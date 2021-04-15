Автовладельцам не будут направлять постановление о нарушении ПДД. Фото:

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Верховная Рада 15 апреля приняла за основу законопроект № 505 «Об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений».

Сейчас на украинских автодорогах действует автоматический режим привлечения к ответственности, а запись отдельных видов правонарушений проводится камерами фотофиксации. Эти комплексы фиксируют нарушение правил остановки, стоянки и парковки «в ручном режиме» полицейскими или инспекторами по парковке. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил народный депутат Павел Фролов, трансляция заседания велась в YouTube.

По его словам, сейчас для нарушителей, которые платят штраф в первые 10 дней, действует 50% скидка. Поэтому абсолютное большинство автолюбителей в первые дни после нарушения выполняют вынесенные постановления и оплачивают штрафы в личном кабинете водителя ГСЦ МВД.

Однако Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает, что оригинал постановления о привлечении к административной ответственности независимо от погашения штрафа обязательно направляется на почтовый адрес владельца или надлежащего пользователя (водителя) транспортного средства. Таким образом после оплаты штрафа водители через некоторое время получают это же постановление снова. При этом в постановлении не указывается о том, что штраф по ней уже оплачен, а потому некоторые водители оплачивают штраф еще раз.

Авторы законопроекта предлагают отменить необходимость направления на почтовый адрес нарушителя выполненных постановлений об админправонарушениях, по которым уже уплачен штраф.

Напомним, с 17 марта в Украине вырос размер штрафа за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Также увеличился срок привлечения к административной ответственности за пьяное вождение — один год.