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Ракурс
Джо Байден, фото: Gage Skidmore

Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за действий России

15 апр 2021, 17:45
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Джо Байден, президент США, объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности из-за действий России.

Об этом говорится в соответствующем указе Байдена, текст которого опубликован на сайте Белого дома.

В тексте указа Байден отмечает, что определенные действия России представляют собой «чрезвычайную угрозу» для нацбезопасности, экономики и внешней политики США.

В частности, упоминаются такие действия российских властей:


  • вмешательство в выборы;
  • киберпреступления;
  • содействие и использования коррупции для воздействия на правительства иностранных государств;
  • экстерриториальное преследование диссидентов и журналистов;
  • подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
  • нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.

Режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности является основанием для введения санкций.

Напомним, США сегодня, 15 апреля, расширили перечень введенных против России санкций.

Источник: Ракурс


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