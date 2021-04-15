Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за действий России

Джо Байден, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n153325-bayden-obyavil-rejim-chrezvychaynoy-situacii-iz-za-deystviy-rossii.html

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Джо Байден, президент США, объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности из-за действий России.

Об этом говорится в соответствующем указе Байдена, текст которого опубликован на сайте Белого дома.

В тексте указа Байден отмечает, что определенные действия России представляют собой «чрезвычайную угрозу» для нацбезопасности, экономики и внешней политики США.

В частности, упоминаются такие действия российских властей:

вмешательство в выборы;

киберпреступления;

содействие и использования коррупции для воздействия на правительства иностранных государств;

экстерриториальное преследование диссидентов и журналистов;

подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;

нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.

Режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности является основанием для введения санкций.

Напомним, США сегодня, 15 апреля, расширили перечень введенных против России санкций.