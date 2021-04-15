МИД прокомментировал перекрытие Россией Керченского пролива. Фото: stopcor.org

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Перекрытие Керченского пролива со стороны Российской Федерации прокомментировали в МИД Украины.

Закрытие до октября 2021 года части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран — это очередная попытка нарушить нормы и принципы международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, потому что Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря. Об этом 15 апреля сообщили в МИД Украины.

Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море, — отметили в дипломатическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что на переброске войск к границам Украины Москва не остановилась, а усилила эскалацию на море и закрыла Керченский пролив несмотря на отсутствие правовых оснований.

Украинские дипломаты выразили решительный протест из-за решения Кремля блокировать Керченский пролив. Министерство требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря.

Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессор с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе, — говорится в заявлении.

Напомним, Россия пытается получить полный военный контроль над Азовом и «экономически убить» Мариупольский морской порт, который живет за счет транспортировки грузов иностранными судами. Керченский пролив закрывают с 24 апреля по октябрь 2021 года под видом якобы учений, которые запланировала Россия возле украинских границ.