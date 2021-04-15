Украинские катера во время боевого дежурства. ВМС ВС Украины

https://racurs.ua/n153335-fsb-rossii-provocirovala-ukrainskie-boevye-katera-v-azovskom-more.html

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Провокации против катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины устроили россияне.

В ночь на 15 апреля в Азовском море катера Федеральной службы безопасности Российской Федерации провоцировали катерну группу украинского флота, которая находилась на боевом дежурстве. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

Во флоте отметили, что россияне попытались навредить законным действиям украинских катеров. Командование сообщило, что украинские катера продолжили выполнять задание, несмотря на провокации ФСБ.

Пресс-служба ВМС подчеркнула, что украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море. Флот Украины при этом будет руководствоваться исключительно нормами международного морского права.

Напомним, Российская Федерация заявила, что закрывает Керченский пролив с 24 апреля по октябрь 2021 года под видом якобы учений, которые должны провести возле границ Украины. В Киеве считают, что таким образом Москва пытается получить полный военный контроль над Азовом и «экономически убить» Мариупольский морской порт, который живет за счет транспортировки грузов иностранными судами.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такие действия Кремля — грубое нарушение права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. В ведомстве подчеркнули, что Россия не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив в порты в Азовском море.