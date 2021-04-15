Интерактивная карта подземных хранилищ появилась в Киеве

Опубликовали интерактивную карту подземных хранилищ Киева. Фото: the-city.kiev.ua

https://racurs.ua/n153334-interaktivnaya-karta-podzemnyh-hranilisch-poyavilas-v-kieve.html

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Карту подземных укрытий для населения обновили в Киеве.

Киевский департамент муниципальной безопасности напомнил жителям столицы дислокацию подземных укрытий на случай катастроф. Эти объекты, которые созданы для защиты людей от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, находятся в фонде защитных сооружений гражданской обороны. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что сюда входят хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвалы жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения. В КГГА заверили, что руководители организаций и владельцы сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

Ознакомиться с интерактивной картой киевских подземных хранилищ можно по этой ссылке.

Напомним, 15 городской голова Киева Виталий Кличко похвалился строительством пешеходного Оболонского моста. Мэр отметил, что конструкция моста будет опираться на четыре опоры, две из которых будут расположены в проливе. Ширина пешеходного моста будет 4 м, а длина — 164 м.