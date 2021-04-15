Растаможку «евроблях» в Украине упростила Рада. Фото:

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Новый закон о растаможке «евроблях» 15 марта приняла Верховная Рада.

Закон № 4643-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины» поддержали 235 народных депутатов. Еще 237 голосами поддержали закон № 4644-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом обложения которыми являются транспортные средства». Он снижает штрафы за нерастаможенные «евробляхи». Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Какие машины подпадают под льготную растаможку

Закон предусматривает, что под упрощенную растаможку подпадают автомобили, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Льготная растаможка касается машин, с года выпуска которых прошло более 5 лет.

Нельзя растаможить по этой процедуре машины, соответствующие кодам УКТ ВЭД 8702 (ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и больше) и 8711 (мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды), на которые раньше распространялись положения этого документа.

Растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее «Евро2» и не происходить из Российской Федерации.

Как рассчитать формулу растаможки

Закон предусматривает, что в течение 180 дней с момента вступления его в силу, растаможивать автомобили можно по следующей формуле:

Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе

В этой формуле базовая ставка — ставка налога в евро за один автомобиль, которая определяется исходя из количества лет, что прошла с года изготовления авто, до года определения ставки налога.

Vе — ставка налога в евро за одно транспортное средство. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. см. на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. см (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя от 2001 куб. см до 3000 куб. см (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя от 3001 куб. см до 4000 куб. см (включительно);

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя от 4001 куб. см до 5000 куб. см (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя более 5000 куб. см.

Кроме того, в этой формуле Fе — ставка налога в евро за одно авто.

Она составляет для транспортных средств:

оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом — 0,0 евро;

оснащенных двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) — 100 евро;

оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) — 0,0 евро.

Также нововведения предусматривают, что участник войны на Донбассе может растаможить «евробляху» по новой процедуре в течение 270 дней. Для этого надо представить документ, что он находился более чем 90 дней в зоне ООС со дня вступления в силу закона.

А принятый законопроект № 4644-д. вносит изменения в Таможенный кодекс и снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине из 170 тыс. грн до 8,5 тыс. грн. После уплаты штрафа можно либо вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине.

Напомним, два законопроекта — № 4643-д и № 4644-д, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, Верховная Рада поддержала в первом чтении в феврале 2021 года.