Закон о декрете для мужчин приняла Верховная Рада

Закон о декрете для мужчин приняла Рада. Фото: sb.by

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Декретный отпуск по уходу за ребенком для мужчин ввели в Украине.

Верховная Рада 15 апреля приняла во втором чтении законопроект № 3695 по обеспечению равных возможностей матери и отца на уход за ребенком. «За» проголосовали 269 нардепов. Об этом сообщалось во время сегодняшнего заседания ВРУ

Документ устраняет дискриминационные нормы законодательства, по которым только мать может делегировать отцу или другим родственникам право на декретный отпуск, — отмечают в пресс-службе партии «Слуга народа».

Отмечается, что изменения в законодательство четко устанавливают равное право воспользоваться отпуском по уходу за ребенком на три года или больше. Такой декрет сможет получить один из родителей на выбор. При этом работник должен уведомить работодателя о досрочном выходе из такого декрета не позднее, чем за 10 дней.

Также нововведение позволит родителю, воспитывающему ребенка с инвалидностью, взять дополнительный отпуск на 10 или 17 дней. Кроме того, отцу разрешат работать по сокращенному графику.

Закон предусматривает, что в Украине появится «социальный отпуск» при рождении ребенка на 14 дней. Его могут получить:

мужчина;

отец (если незарегистрированный брак);

баба или дед;

другой совершеннолетний родственник, ухаживающий за ребенком.

Напомним, 1 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о «декрете для мужчин». Тогда эту инициативу поддержал 301 народный депутат.