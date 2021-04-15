Закон про декрет для чоловіків ухвалила Верховна Рада

Закон про декрет для чоловіків ухвалила Рада. Фото: sb.by

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Ракурс

Декретну відпустку для догляду за дитиною для чоловіків запровадили в Україні.

Верховна Рада 15 квітня ухвалила у другому читанні законопроект № 3695 щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька на догляд за дитиною. «За» проголосували 269 нардепів. Про це повідомлялося під час сьогоднішнього засідання ВРУ

Документ усуває дискримінаційні норми законодавства, за якими тільки мати може делегувати батькові чи іншим родичам право на декретну відпустку, — наголошують у прес-службі партії «Слуга народу».

Зазначається, що зміни до законодавства чітко встановлюють рівне право скористатися відпусткою для догляду за дитиною на три роки чи більше. Такий декрет зможе отримати один з батьків на вибір. При цьому працівник має повідомити роботодавця про достроковий вихід з такого декрету не пізніше, ніж за 10 днів.

Також нововведення дозволить батьку, який виховує дитину з інвалідністю, взяти додаткову відпустку на 10 чи 17 днів. Крім того, батьку дозволять працювати за скороченим графіком.

Закон передбачає, що в Україні з’явиться «соціальна відпустка» при народженні дитини на 14 днів. Її можуть отримати:

чоловік;

батько (якщо незареєстрований шлюб);

баба чи дід;

інший повнолітній родич, який доглядає за дитиною.

Нагадаємо, 1 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про «декрет для чоловіків». Тоді цю ініціативу підтримав 301 народний депутат.