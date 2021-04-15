Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n153331-sytuaciya-na-donbasi-ta-novi-sankciyi-zelenskyy-rozpoviv-pro-perebig-zasidannya-rnbo-video.html

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Засідання Ради національної безпеки і оборони України відбулося у четвер, 15 квітня.

На сьогоднішньому засіданні члени РНБО обговорили сім питань, а найголовнішим стало питання ситуації на українському Донбасі. Про це після засідання президент України Володимир Зеленський розповів в коментарі журналістам.

Найголовніше питання Донбасу розглядалося таємно, деталі я не можу назвати. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є, дійсно, питання, ми готові відповідати на ці питання, армія готова — це найголовніше, — наголосив глава держави й закликав українців довіряти виключно офіційним заявам щодо ситуації на Донбасі.

Президент додав, що ситуацію на сході України обговорить 16 квітня з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також РНБО ухвалила новий пакет персональних санкцій проти 12 контрабандистів. Зеленський не став називати імена цих осіб, але пообіцяв, що ці санкції не останні проти громадян, які контролюють контрабанду в Україні.

Крім того, на засіданні Ради національної безпеки і оборони Зеленський запропонував розробити законопроект про «статус олігарха», щоб унеможливити тиск олігархів на українську економіку та Верховну Раду.

Нагадаємо, 15 квітня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України мали в таємному режимі розглянути питання безпекової ситуації на сході України.