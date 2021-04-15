Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n153331-situaciya-na-donbasse-i-novye-sankcii-zelenskiy-rasskazal-o-hode-zasedaniya-snbo-video.html

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Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось в четверг, 15 апреля.

На сегодняшнем заседании члены СНБО обсудили семь вопросов, а самым главным стал вопрос ситуации на украинском Донбассе. Об этом после заседания президент Украины Владимир Зеленский рассказал в комментарии журналистам.

Самый главный вопрос Донбасса рассматривался тайно, детали я не могу назвать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Есть, действительно, вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы, армия готова — это самое главное, — подчеркнул глава государства и призвал украинцев доверять только официальным заявлениям относительно ситуации на Донбассе.

Президент добавил, что ситуацию на востоке Украины обсудит 16 апреля с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также СНБО принял новый пакет персональных санкций против 12 контрабандистов. Зеленский не стал называть имена этих лиц, но пообещал, что эти санкции не последние против граждан, контролирующих контрабанду в Украине.

Кроме того, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Зеленский предложил разработать законопроект о «статусе олигарха», чтобы исключить давление олигархов на украинскую экономику и Верховную Раду.

Напомним, 15 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины должны были в тайном режиме рассмотреть вопрос безопасности ситуации на востоке Украины.