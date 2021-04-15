Новый вид наказания преступников хотят ввести в Украине. Фото: mandarin-news.kr.ua

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Изменения в сфере отбывания уголовного наказания хотят ввести в Верховной Раде.

В парламенте 12 апреля зарегистрировали законопроект № 5360, предусматривающий внедрение нового вида наказания как пробационный надзор. Это наказание сможет назначаться судом как отдельный вид наказания на срок от 1 до 5 лет или как дополнительное наказание на срок от 1 до 3 лет, даже если оно не предусмотрено санкцией статьи Уголовного кодекса Украины.

Пробационный надзор — это ограничение прав и свобод осужденного для его исправления без изоляции его от общества. Суд может возложить на осужденного следующие обязанности:

периодически являться в орган по вопросам пробации;

уведомлять орган пробации об изменении места жительства;

пройти курс лечения от зависимостей и их последствий;

носить электронное средство контроля и проживать по указанному в решении суда адресу.

Кроме того, орган пробации может обязать осужденного не выезжать за пределы страны без согласования, трудоустроиться или стать на биржу занятости и выполнять мероприятия, предусмотренные программой пробации. Кроме того, осужденный в случае необходимости должен будет соблюдать требования в отношении действий, передвижений, проживания и отдыха, пройти обучение, переквалификацию или повышение квалификации или участвовать в реализации плана социально-воспитательной работы с осужденным.

Также законопроект предусматривает исключение такого вида наказания как ограничение свободы и возможность зачесть домашний арест в срок наказания. Авторы инициативы предлагают засчитывать три дня круглосуточного домашнего ареста в счет одного дня лишения свободы. Такое нововведение может привести к тому, что подозреваемые не будут избегать круглосуточного домашнего ареста, а наоборот, просить суд его к ним применить.

Напомним, Министерство юстиции Украины и Фонд государственного имущества выставили на продажу бывший Ирпенский исправительный центр № 132, расположенный на Киевщине. Продажа тюрьмы будет осуществляться в режиме аукциона.