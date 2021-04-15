Палеонтологи меняют представление о динозаврах

https://racurs.ua/n153326-ot-gigantskih-reptiliy-do-pernatyh-suschestv-kak-izmenilos-nashe-predstavlenie-o-dinozavrah.html

Ракурс

Новые научные открытия меняют наше понимание того, как выглядели динозавры, и помогают пролить свет на эволюцию.



С тех пор как в начале XIX века палеонтологи начали классифицировать окаменелости и кости динозавров, художники использовали их, чтобы попытаться представить, как выглядели эти доисторические животные.

Сегодня мы знаем, что некоторые из этих изображений довольно неточны. Например, печально известные скульптуры динозавров, которые все еще демонстрируются в викторианском «парке Юрского периода» вблизи Хрустального дворца в Лондоне.



И как бы Голливуд не прививал нам определенное видения динозавров, мы все еще далеки от ответа на вопрос, как на самом деле выглядели эти животные.



Чуть больше узнать о том, какие новые доказательства появляются и как изменились представления о динозаврах, помогут палеонтологи Мария Макнамара и Николас Кампионе, пишет издание Theconversation.



Профессор палеобиологии Национального университета Ирландии Мария Макнамара рассказала о порой противоречивой истории пернатых динозавров. Она объяснила, как открытие меланина в окаменелостях дает представление о цвете перьев динозавров и для чего оно им было нужно.

Есть динозавры, про которых мы почти уверены, что перья использовалось ими для общения, — отмечает Макнамара.

А старший преподаватель палеобиологии в Университете Новой Англии в Австралии Николас Кампионе отмечает, что есть две основные методики, которые использовали палеонтологи для оценки размера динозавров. Понимание того, какого размера были динозавры может рассказать нам больше об эволюции, отмечает ученый.

Первые динозавры были одного размера — как большая собака. А потом они менялись очень быстро, так что в течение первых десяти или около того миллионов лет уже достигли большей части диапазона размеров, и продолжали эволюционировать, — говорит Кампионе.

Ранее «Ракурс» сообщал, что ученые назвали окончательную причину гибели динозавров.