Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 16 апреля будет с осадками в виде дождя и снега.

Сильные ливни и снег обещают в западных областях, в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. В восточных и южных регионах прогнозируются кратковременные осадки. Ночью температуру воздуха прогнозируют от 5° тепла до 7° тепла, а днем столбики термометров покажут 9−16° выше нуля по Цельсию, а в западных областях — 2−9° тепла. Ветер обещают северо-восточный и юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 16 апреля будет дождливой днем и ночью. Ночью температуру воздуха прогнозируют 5−7° тепла, а днем столбики термометров покажут 10−12° выше нуля.

Погода в Харькове в последний рабочий день недели ожидается с кратковременными осадками. Температуру воздуха ночью прогнозируют 5−7° с отметкой плюс, а днем обещают 12−14° тепла.

Погода в Одессе в ближайшие сутки тоже будет дождливой. Температура воздуха ночью 4−6° тепла, а днем от 11° тепла до 13° тепла по Цельсию.

Погода во Львове завтра днем будет дождливой, прогнозируют и мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, а днем обещают 6−8° выше нуля.

Погода в Карпатах 16 апреля будет с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют от 2° до 5° тепла, а днем обещают 5−8° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 апреля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 15 апреля будет преимущественно солнечной. Прогнозировалось, что в Крыму температура воздуха достигнет отметки +14°.