Илья Кива, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n153328-kiva-obmateril-jurnalistov-v-rade-detali-video.html

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Илья Кива, народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», в кулуарах Верховной Рады устроил перепалку с журналистами и фотокорреспондентами.

Отстаивая свою позицию, Кива, который не сдерживал эмоций, поддержал определенные тезисы российской пропаганды относительно Украины и США, сообщает телеканал «Прямый».

У нас должна быть власть, которая действует в интересах украинского государства, понимаешь? А не выполняет «темники», которые спускают из американского посольства, — заявил Кива во время спора. — Сколько раз министры ездят в американское посольство докладами, для того, чтобы согласовать то или иное назначение.

В то же время на замечание одного из журналистов относительно его поездок в Москву, нардеп заявил, что это лишь дипломатия.

Также Кива заявил, что его нынешние оппоненты страну «спустили в унитаз».

И к сожалению, я был частью этого процесса, и сейчас чувствую ответственность, — отметил он.



Кроме того, Кива во время спора продвигал тезис о якобы необходимости закупки для Украины российской вакцины «Спутник V», которую, по его словам, покупает весь мир.