Ілля Кива, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n153328-kyva-obmatukav-jurnalistiv-u-radi-detali-video.html

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Ілля Кива, народний депутат із фракції «Опозиційна платформа — За життя», у кулуарах Верховної Ради влаштував перепалку з журналістами та фотокореспондентами.

Обстоюючи свою позицію, Ківа, який не стримувався в емоціях, підтримав певні тези російської пропаганди щодо України та США, повідомляє телеканал «Прямий».

У нас повинна бути влада, яка діє в інтересах української держави, розумієш? А не виконує «темники», які спускають із американського посольства, — заявив Кива під час суперечки. — Скільки разів міністри їздять в американське посольство доповідями, для того, щоб погодити те чи інше призначення.

Водночас на зауваження одного зі журналістів щодо його поїздок до Москви, нардеп заявив, що це лише дипломатія.

Також Кива заявив, що його нинішні опоненти країну «спустили в унітаз».

І на жаль, я був частиною цього процесу, і зараз відчуваю відповідальність, — зауважив він.



Крім того, Кива під час суперечки просував тезу про нібито необхідність закупівлі для України російської вакцини «Спутник V», котру, за його словами, купує весь світ.